وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان

أعلنت وزارة المالية في بيان، ان "رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، وكذلك رواتب العاملين في الاجهزة العسكرية كافة، قد أنجز تحويلها الى مصرف لبنان، وباتت في متناول المعنيين بها كل من مصرفه الخاص".