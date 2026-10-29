رجي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين من "حوار المنامة- قمة الأمن الإقليمي"

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بيروت متوجهاً إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين من "حوار المنامة- قمة الأمن الإقليمي"، التي ينظّمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية.



ويحضر القمة وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة أمنية وصنّاع قرار وخبراء من أكثر من ستين دولة.



ويلقي الوزير رجي كلمة لبنان في الجلسات الرئيسية، على أن يعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة.