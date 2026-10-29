كركي: الادعاء على مزوّر مستندات خاصّة بالضمان الاجتماعي

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه خلال السنتين الأخيرتين، تمكّن الصندوق من تثبيت حضوره واستعادة ثقة المضمونين بدوره، من خلال تحسين التقديمات الاجتماعية والصحيّة لهم، وأيضًا من خلال الرقابة الدائمة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والتحرّك الفعلي والفوري لأجهزته المختصّة لكشف المخالفات وملاحقة مرتكبيها.



وفي هذا السياق، تقدّمت إحدى السيدات بشكوى نصب واحتيال أمام الصندوق بحقّ المدعوّين ربيع محمد قبيسي وعلي عصام علي، أفادت فيها بقيامهما بتزوير إفادات خدمة وجداول وإفادات تسجيل شركات. وعلى الأثر، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي تعليماته إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة والتي تثبّتت من مضمون الشكوى.



وبناءً عليه، وبتوجيه من المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بالادّعاء الجزائي أمام النيابة العامّة الماليّة ضدّ المدعوّ ربيع محمد قبيسي، وكل من يظهره التحقيق فاعل أو شريك أو متدخّل في جرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال، وقد سجّلت الدعوى بتاريخ 28/10/2026 تحت الرقم 2622.



واكّد كركي أنّ "توالي أخبار التحقيقات والملاحقات والادّعاءات ليس تكراراً، بل دليلٌ على العمل المستمر والإرادة الثابتة في المتابعة والمحاسبة، وعلى أنّ كلّ شكوى جدّية تصل إلى الصندوق تخضع للتدقيق والتحقيق، لاتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقمع المخالفات وتصحيحها، وكذلك إحالتها إلى القضاء المختصّ عند الحاجة".

