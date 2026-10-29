وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية زارت سلام: مستمرون بدعم لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ريم العبلي-رادوفان (Reem Alabali-Radovan)، والوفد المرافق لها، في حضور السفير الألماني لدى لبنان توماس تسانايزن (Thomas Zahneisen).



وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الراهنة، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشكر الرئيس سلام ألمانيا على دعمها المتواصل للبنان، مؤكداً "أهمية مواصلة هذا الدعم، ولا سيما في ما يتعلق بمساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار في الجنوب، ومساعدة الأهالي على العودة إلى قراهم وبلداتهم، وتعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها على الاستجابة للحاجات الملحّة".من جهتها، أكدت الوزيرة الألمانية "استمرار دعم بلادها للبنان"، مشدّدةً على" أهمية المضي قدماً في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين".