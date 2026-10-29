ميشال معوض من غرفة طرابلس: للمرة الأولى نلمس وجود رؤية اقتصادية متكاملة لمنطقة الشمال

زار النائب ميشال معوض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في مكتبه، واطّلع على المشاريع الوطنية الاقتصادية والاستثمارية التي تعمل الغرفة على تطويرها ضمن رؤيتها الاستراتيجية المتكاملة.



وقال معوض: "للمرة الأولى نلمس وجود رؤية اقتصادية متكاملة لمنطقة الشمال، بحيث لا يبقى عنواناً للحرمان، بل يصبح عنواناً للاستثمار والازدهار والنهوض الاقتصادي، ويستعيد موقعه على الخارطة الاقتصادية، ليس اللبنانية فحسب، بل الشرق أوسطية أيضا".



وأضاف: "بات لدينا غرفة في طرابلس ولبنان الشمالي تؤدي دوراً أساسياً في جمع مختلف اللاعبين والمنشآت، من خلال الربط بين القطاعين العام والخاص، كما أصبحنا نلمس فارقاً على مستوى السلطة التنفيذية والحكومة، التي تنظر للمرة الأولى إلى الشمال ليس فقط من بوابة الحرمان أو المنة، وإنما من بوابة الحق في استعادة دوره وموقعه على الخارطة الاقتصادية والاستثمارية".