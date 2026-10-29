اللبنانية الأولى: الجودة التي تتمتع بها صناعة الدواء في لبنان تضاهي الجودة العالمية

أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أنّ "الجودة التي تتمتع بها صناعة الدواء في لبنان، باتت تضاهي الجودة العالمية”.

وذكّرت بأن "العهد يدعم الصناعات اللبنانية في مختلف المجالات، ويطلق قدراتها، ويوفر لها الرعاية الكاملة سواء في الأسواق المحلية او في الأسواق الخارجية".

وشددت على أنه "رغم كل التحديات لا يزال الصناعيون اللبنانيون يؤمنون بوطنهم، وبقدراته، ويوفرون للشباب فرص عمل"، مناشدة "جميع المستثمرين ومحبي لبنان الاستثمار فيه". ودعت "الشباب الى الاستفادة من العلم الذي اكتسبوه لتحقيق طموحاتهم في وطنهم".

المحطة الأولى في جولة اللبنانية الأولى كانت في مصنع "فارمالاين" في نهر ابراهيم، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس ادارة مجموعة MALIA القنصل جاك صراف وعقيلته كارول نقيبة مصانع الادوية في لبنان، ورئيسة المصنع الدكتورة كارول ابي كرم، وخادم رعية السيدة في عمشيت الخوري شربل الخوري، وعدد من المسؤولين والموظفين. وانضم إلى الحاضرين رئيسا بلديتي نهر ابراهيم شربل ابي رعد وحالات جاد باسيل .

وتوجهت بنداء إلى جميع المستثمرين ومحبي لبنان والمؤمنين بقدراته، داعية إياهم إلى الاستثمار فيه وفتح مجالات جديدة للعمل. كما أدعو الشباب الذين يعتقدون أن لا دور لهم في هذا البلد، إلى اكتشاف الفرص والإمكانات المتاحة فيه، والاستفادة من العلم الذي اكتسبوه لتحقيق طموحاتهم هنا في لبنان".

المحطة الثانية كانت في مصنع مختبرات "الفا" في سهيلة، حيث كان في استقبال السيدة الأولى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصنع نزيه تابت، ونائب المدير العام اندره بوشكخانجي، ومديرة الجودة الدكتورة جانين صوايا.

وجالت السيدة عون في ارجاء المختبرات مطلعة على سير العمل فيها، لا سيما انتاج الامصال والمستلزمات الطبية الأخرى، وتحدثت الى العاملين عن ظروف عملهم، والتقت مجموعة من الأطباء والشباب.

وفي نهاية الجولة أعربت السيدة عون عن سعادتها للجولة التي قامت بها، وقالت: "يجب علينا ان نكون الى جانب مصانع الادوية اللبنانية، وكل المصانع اللبنانية، خصوصا ان من حق كل لبناني ان يحصل على دواء بجودة عالية ومواصفات عالمية وبأسعار مقبولة. وما رأيته اليوم اكد لي ان لبنان لا ينقصه شيء، يحتاج فقط الى استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع. واشكر للمصانع ثقتها بهذا البلد ومحبتها له، لأنه على رغم كل الاحداث طورت عملها، وضمت اليها مجموعات من الشباب اللبناني، ليحققوا طموحاتهم في بلدهم".