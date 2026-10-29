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مطرانيّة جبيل المارونيّة تستنكر جريمة قتل الخوري سمير ضو: للتحلّي بالمسؤوليّة والتروّي وعدم نشر الأخبار غير الموثوقة

أخبار لبنان
2026-10-29 | 11:52
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مطرانيّة جبيل المارونيّة تستنكر جريمة قتل الخوري سمير ضو: للتحلّي بالمسؤوليّة والتروّي وعدم نشر الأخبار غير الموثوقة
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مطرانيّة جبيل المارونيّة تستنكر جريمة قتل الخوري سمير ضو: للتحلّي بالمسؤوليّة والتروّي وعدم نشر الأخبار غير الموثوقة

أعلنت أمانة سرّ مطرانيّة جبيل المارونيّة في بيان، أنه "ببالغ الحزن، يستنكر راعي أبرشيّة جبيل المارونيُة المطران ميشال عون وكهنة الأبرشيّة ورهبانها وراهباتها، الجريمة المروّعة التي أودت بحياة الخوري سمير ضو، خوري رعايا الحصون وفرحت وعين الدلبة، الذي كرّس حياته لخدمة الله والمؤمنين". 

وقالت في بيان: "إنّنا من عمق رجائنا نرفع الصلاة لراحة نفسه، ونتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته ومن أبناء وبنات الرعايا التي خدمها ومن جميع محبّيه.
ونتوجّه بالشكر إلى الأجهزة الأمنيّة التي تسهر على متابعة التحقيق، ونثمّن جهودها، إلى أن تنجلي الحقيقة كاملة وينال المرتكب جزاء جريمته. وفي هذه الساعات الأليمة، ندعو الجميع إلى التحلّي بالمسؤوليّة والتروّي، وعدم نشر الأخبار غير الموثوقة وتداول الشائعات".
 

أخبار لبنان

مطرانيّة جبيل المارونيّة

جريمة قتل

الخوري

سمير ضو

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