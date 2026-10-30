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هاني بحث تطوير الزراعات الواعدة وحماية الغابات ودعم الإنتاج الحيواني والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"
أخبار لبنان
2026-10-30 | 01:58
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هاني بحث تطوير الزراعات الواعدة وحماية الغابات ودعم الإنتاج الحيواني والتحضير لمعرض "Agri-Lebanon"
عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني سلسلة لقاءات واجتماعات تناولت ملفات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والجمعيات، إلى جانب متابعة التحضيرات للنسخة الثانية من المعرض الزراعي "Agri-Lebanon".
وفي إطار تنويع الإنتاج الزراعي وتشجيع الزراعات الواعدة، عقد الوزير هاني الاجتماع الأول للجنة القطاعية لتطوير زراعة فاكهة التنين (Dragon Fruit)، لبحث آفاق تنمية هذه الزراعة في لبنان وسبل تطويرها.
كما بحث مع البنك الدولي مشروع حماية الغابات من الحرائق في لبنان وإدارة الكتلة الحيوية، ضمن الجهود الرامية إلى صون الثروة الحرجية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وفي ملف الإنتاج الحيواني، التقى وزير الزراعة ممثلين عن شركة "Liban Lait" وتعاونية "الدروب"، وبحث معهم إطلاق عمل مركز جمع الحليب في وادي خالد، بما يسهم في دعم مربي المواشي، وتطوير الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاج الحليب في المنطقة.
وتابع مع جمعية "SOS Orient" الفرنسية وجمعية "صحراء خضراء" مشاريعهما الزراعية في منطقة جزين، في سياق تعزيز التعاون مع الجمعيات لدعم التنمية الزراعية المحلية.
كذلك، ناقش مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في لبنان إطلاق أول تجربة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الابتكار وتنويع مجالات الإنتاج.
وعلى صعيد دعم حضور القطاع الزراعي وفتح آفاق التعاون والاستثمار، عقد الوزير هاني اجتماعًا لمتابعة التحضيرات للنسخة الثانية من المعرض الزراعي "Agri-Lebanon".
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز الشراكات الداعمة للقطاع الزراعي، ومساندة المزارعين والمنتجين، وتشجيع الابتكار والاستثمار، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية الزراعية المستدامة.
أخبار لبنان
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