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البستاني يرحب بإحالة ملف أمين سلام إلى محكمة الجنايات ويدعو إلى استكمال مسار العدالة وجلب بوشيكيان من الخارج
أخبار لبنان
2026-10-30 | 02:03
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البستاني يرحب بإحالة ملف أمين سلام إلى محكمة الجنايات ويدعو إلى استكمال مسار العدالة وجلب بوشيكيان من الخارج
كتب النائب الدكتور فريد البستاني على "إكس": "أرحّب بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت إحالة ملف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى محكمة الجنايات، وأتمنى أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه، إحقاقًا للحق وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وننتظر إصدار مذكرة إلى الإنتربول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار الوزير السابق جورج بوشيكيان، واستكمال مسار العدالة حتى النهاية".
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