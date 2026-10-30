الرئيس عون عرض مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد الكعبي العلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات إضافةً إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة

وزير الاتّصالات بحث والسفير الألماني في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

وزير الاتّصالات بحث والسفير الألماني في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان