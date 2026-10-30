وزير الاتّصالات بحث والسفير الألماني في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، السفير الألماني في لبنان توماس تسانايزن (Thomas Zahneisen) في زيارة تعارف تخلّلها بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وألمانيا، وجولة أفق على الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.