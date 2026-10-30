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السعودية توزّع أكثر من 10 آلاف أضحية على العائلات المحتاجة في لبنان بالتنسيق مع دار الفتوى

أخبار لبنان
2026-10-30 | 09:32
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السعودية توزّع أكثر من 10 آلاف أضحية على العائلات المحتاجة في لبنان بالتنسيق مع دار الفتوى
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السعودية توزّع أكثر من 10 آلاف أضحية على العائلات المحتاجة في لبنان بالتنسيق مع دار الفتوى

أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن السعودية "تمثّل العمق العربي والإسلامي الذي لا يستغني عنه لبنان"، مشدداً على أنها "لم تنقطع يوماً عن دعم اللبنانيين سياسياً ومادياً".

كلام دريان جاء خلال إطلاق سفارة المملكة في بيروت حملتها السنوية لتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على العائلات المحتاجة، ضمن مشروع "وكَلنا وتوكَل"، في حضور وفد من دار الفتوى ضمّ رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو، ومديره العام الشيخ زهير كبي، وفي استقبالهم السفير فهد بن عبد الرحمن الدوسري.

ووجّه دريان تحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معلناً تضامن دار الفتوى مع المملكة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات، وآملاً أن تستقر الأحوال بانتظار المشاريع التي أعلنتها الرياض تجاه لبنان.

بدوره، وصف الدوسري المشروع بأنه "امتداد للدعم السعودي الدائم" لأشقاء المملكة حول العالم، وأوضح أنه انطلق عام 1983 ضمن برامج الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن لبنان ناله نصيبه سنوياً منذ ذلك الحين.

وكشف أن العام الحالي شهد توزيع أكثر من 10 آلاف ذبيحة تغطي المناطق اللبنانية كافة، بالتنسيق مع دار الفتوى وصندوق الزكاة والحكومة اللبنانية.

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