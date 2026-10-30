التنظيم المدني في وزارة الأشغال يعتمد الإفادات العقارية الإلكترونية لثلاثة أشهر في أقضية مرجعيون وحاصبيا والنبطية وبنت جبيل

أصدرت المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً يقضي باعتماد الإفادات العقارية الإلكترونية بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر في أقضية مرجعيون وحاصبيا والنبطية وبنت جبيل، تسهيلاً لمعاملات المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتعذّر الحصول على الإفادات العقارية الرسمية نتيجة إقفال الدوائر المختصة.



ويتيح هذا الإجراء للمواطنين متابعة معاملات تراخيص البناء والإفراز وإفادات الارتفاق والتخطيط وسائر المعاملات التي تستوجب موافقة التنظيم المدني، وفق الشروط المحدّدة في التعميم.



ويُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم، قابلة للتمديد في حال استمرار الظروف الاستثنائية.



مرفق ربطاً نسخة عن التعميم للاطلاع على تفاصيله والشروط المحدّدة فيه.