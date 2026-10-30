سلام استقبل وفدا من نقابة أطباء الأسنان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدا من نقابة أطباء الأسنان في بيروت برئاسة النقيب زياد زيدان. وتم عرض لاوضاع النقابة ومطالبها .



واطلع الوفد رئيس الحكومة على المؤتمر الذي ستعقده النقابة في ١٩ تشرين الثاني المقبل.