توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش ونقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان

جرى في مديرية الشؤون الجغرافية توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش ونقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان.



وقد وقّع البروتوكول عن جانب قيادة الجيش العميد الركن يوسف حيدر مدير الشؤون الجغرافية، وعن النقابة نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان سان دمار (سانتو) عبيد، بحضور عدد من الضباط وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة.