حصيلة العدوان الإجمالية : 8956 شهيدا و 30664 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 تشرين الأول باتت كالتالي: 4389 شهيدا و 12428 جريحا.



بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8956 شهيدا و 30664 جريحا.