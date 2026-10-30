"الطاقة": جولة مباحثات رابعة مع قطر الاسبوع المقبل في بيروت

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:

تتواصل المباحثات مع الجانب القطري بشأن المقترح المقدّم لبرنامج الطاقة المتكامل في لبنان. وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان في بيروت والثالثة عقدت هذا الأسبوع في الدوحة.



تناولت هذه الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح، حيث أُحرز تقدّم في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ.



من المقرّر عقد جولة رابعة من الاجتماعات في بيروت الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لاعلان النوايا (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقًا للأصول.



مع العلم ان الحلول قيد البحث لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة الآن ، ومنها تسديد القطاع العام لفواتيره وتأمين تمويل الإعفاءات وتصليحات الحرب في الجنوب.



إننا نثمّن مواكبة الجانب القطري ودعمه المستمر لقطاع الطاقة في لبنان. كما نتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.