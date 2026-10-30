فريد البستاني يدعو سلام إلى تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في حادثة التسمّم الغذائي ودراسة واقع المسالخ في لبنان

وجّه النائب فريد البستاني رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، دعاه فيها إلى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصحة والزراعة والبيئة والاقتصاد، بهدف معالجة ملف سلامة الغذاء واللحوم الفاسدة أو المغشوشة، في ضوء المخاطر التي تهدد صحة المواطنين، ولا سيما بعد حادثة التسمّم التي شهدها أحد مطاعم العاصمة.



وفي اقتراح نشره عبر منصة "إكس"، شدّد البستاني على خطورة هذه القضية، معتبراً أن ما حصل كان من الممكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، ومطالباً بإجراء تحقيق جدّي ومعمّق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه وإنزال العقوبات المستحقة بحقه.



واقترح البستاني أن تتولى اللجنة الوزارية مهمتين أساسيتين: الأولى إعداد تقرير واضح وموثّق يستند إلى تحقيق شامل في حادثة التسمّم، والثانية إجراء دراسة علمية متكاملة حول واقع المسالخ في لبنان، والعمل على ضمان حسن سير عملها والتزامها بالمواصفات والمعايير الصحية التي تكفل سلامة اللحوم وصحة المواطنين.



وأكد البستاني أنه لا يجوز ترك هذا الملف من دون رقابة ومحاسبة، مشدداً على حق المواطن اللبناني، الذي يواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة ومخاطر الحرب، في الاطمئنان إلى أن غذاءه سليم وآمن وخالٍ من الغش والتلاعب.



وأكد ضرورة تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية تضع سلامة الغذاء وصحة المواطنين في مقدمة الأولويات.