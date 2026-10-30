محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً قضى بإعادة اقفال مطعم "ناديني" في وسط بيروت بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية.



وجاء في نص القرار الآتي:



بناءً على التقرير المخبري رقم 1989/10 تاريخ 30-10-2026 الصادر عن مختبر الصحة الحيوانية التابع لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.



وحيث إن التقرير المخبري المذكور أثبت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية (Trichinella spiralis) في إحدى عيّنات اللحوم المأخوذة من مطعم "ناديني" الكائن في وسط بيروت، الأمر الذي يشكّل خطراً جدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة،



وحيث ان رفع الأختام سابقاً عن صالة المطعم لم يشكّل إذناً باستئناف نشاطه، وقد اتُّخذ في ضوء المعطيات المتوافرة آنذاك، فيما استدعت النتائج المخبرية الجديدة اتخاذ تدابير احترازية إضافية.



وحيث إن النتائج المخبرية الواردة لاحقاً تشكّل معطيات علمية جديدة تستوجب إعادة تقييم التدابير المتخذة وتشديدها بما يتناسب مع طبيعة الخطر وثبوته،



وحيث إن مقتضيات الصحة العامة ومبدأ الوقاية يفرضان اتخاذ تدابير فورية تحول دون أي تعرّض إضافي للمستهلكين للخطر، إلى حين استكمال الإجراءات الصحية اللازمة،



يقرر ما يلي:



المادة الأولى: يُقفل مطعم "ناديني" الكائن في وسط بيروت بكامل أقسامه بصورة احترازية وموقتة، ويُمنع استئناف أي نشاط فيه، وتُوضع الأختام على مداخله ضماناً لتنفيذ الإقفال، إلى حين إزالة أسباب الخطر والتثبت من استيفاء الشروط الصحية اللازمة.



المادة الثانية: لا يُسمح بإعادة تشغيل المطعم إلا بموجب قرار يصدر وفقاً للأصول، بعد إجراء الكشوفات والفحوص اللازمة والتثبت من زوال أسباب الخطر، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.



المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ هذا القرار وتنظيم المحاضر اللازمة.



المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ من يلزم.



وقد نفذت مصلحة المسالخ بمؤازرة فوج حرس بيروت منذ قليل قرار المحافظ عبود وتم اقفال المطعم المذكور بالشمع الأحمر.