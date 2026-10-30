أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

أخبار لبنان
2026-10-30 | 14:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً قضى بإعادة اقفال مطعم "ناديني" في وسط بيروت بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية. 

وجاء في نص القرار الآتي:

بناءً على التقرير المخبري رقم 1989/10 تاريخ 30-10-2026 الصادر عن مختبر الصحة الحيوانية التابع لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وحيث إن التقرير المخبري المذكور أثبت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية (Trichinella spiralis) في إحدى عيّنات اللحوم المأخوذة من مطعم "ناديني" الكائن في وسط بيروت، الأمر الذي يشكّل خطراً جدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة،

وحيث ان رفع الأختام سابقاً عن صالة المطعم لم يشكّل إذناً باستئناف نشاطه، وقد اتُّخذ في ضوء المعطيات المتوافرة آنذاك، فيما استدعت النتائج المخبرية الجديدة اتخاذ تدابير احترازية إضافية.

وحيث إن النتائج المخبرية الواردة لاحقاً تشكّل معطيات علمية جديدة تستوجب إعادة تقييم التدابير المتخذة وتشديدها بما يتناسب مع طبيعة الخطر وثبوته،

وحيث إن مقتضيات الصحة العامة ومبدأ الوقاية يفرضان اتخاذ تدابير فورية تحول دون أي تعرّض إضافي للمستهلكين للخطر، إلى حين استكمال الإجراءات الصحية اللازمة،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يُقفل مطعم "ناديني" الكائن في وسط بيروت بكامل أقسامه بصورة احترازية وموقتة، ويُمنع استئناف أي نشاط فيه، وتُوضع الأختام على مداخله ضماناً لتنفيذ الإقفال، إلى حين إزالة أسباب الخطر والتثبت من استيفاء الشروط الصحية اللازمة.

المادة الثانية: لا يُسمح بإعادة تشغيل المطعم إلا بموجب قرار يصدر وفقاً للأصول، بعد إجراء الكشوفات والفحوص اللازمة والتثبت من زوال أسباب الخطر، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ هذا القرار وتنظيم المحاضر اللازمة.

المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلّغ من يلزم.  

وقد نفذت مصلحة المسالخ بمؤازرة فوج حرس بيروت منذ قليل قرار المحافظ عبود وتم اقفال المطعم المذكور بالشمع الأحمر. 
 
 
 

أخبار لبنان

بيروت

مروان عبود

اقفال

مطعم

ناديني

طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI التالي
سلام يبحث التحضيرات لبدء العمل في مطار القليعات وشروط تمديد ولاية «سوليدير»
مقدّمة النّشرة المسائيّة 30-10-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-10-12

وزارة الاقتصاد تعيد السماح بتداول لبنة "مزارع زمان" بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-28

محافظ بيروت يرفع الأختام عن المدخل الرئيسي لمطعم "ناديني" مع استمرار إقفال المطبخ بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-21

تعميم بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة مخاطر الطيور ومخاطر الحياة البرية في حرم مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-28

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:25

الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-06-18

الإمارات... أول دولة عربية تحظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عاما

LBCI
آخر الأخبار
10:33

رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينزل 3% إلى 3908.13 دولارا للأونصة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يتهم السعودية بشن 64 غارة في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أمن وقضاء
03:42

الجيش يوقف سوريًّا في منطقة الكرنتينا - بيروت بجرم الاتجار بالمخدرات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة

LBCI
أخبار دولية
14:31

قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم

LBCI
أخبار دولية
14:16

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

LBCI
أخبار دولية
14:14

خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:49

"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة

LBCI
اقتصاد
03:29

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت

LBCI
اقتصاد
08:35

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026

LBCI
خبر عاجل
08:37

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار لبنان
14:05

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI
خبر عاجل
07:35

طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

LBCI
خبر عاجل
06:32

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

LBCI
أخبار دولية
02:35

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More