الجيش: تمارين تدريبية في القاع والعاقورة

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من 1 / 11 /2026 ولغاية 31 / 12 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقة القاع - بعلبك.



- بتواريخ 1، 2و3 / 11 /2026، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، في منطقة العاقورة – جبيل.



تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".