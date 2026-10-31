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الجيش: تمارين تدريبية في القاع والعاقورة

أخبار لبنان
2026-10-31 | 04:05
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الجيش: تمارين تدريبية في القاع والعاقورة
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الجيش: تمارين تدريبية في القاع والعاقورة

 أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- ابتداءً من 1 / 11 /2026 ولغاية 31 / 12 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقة القاع - بعلبك.

- بتواريخ 1، 2و3 / 11 /2026، ابتداءً من الساعة 6.00 حتى الانتهاء، في منطقة العاقورة – جبيل.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".

أخبار لبنان

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