أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية

أخبار لبنان
2026-10-31 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية

أطلق وزير الصناعة جو عيسى الخوري منصّة وزارة الصناعة للخدمات الالكترونية للتراخيص والشهادات الصناعية، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل مشكور من حكومة كندا، وذلك في خلال النشاطات المرافقة للمعرض الصناعي اللبناني الثاني في SEASIDE ARENA.
وحضر سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فييزي، المدير العام للصناعة عادل الشباب، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، العاملون في وزارة الصناعة، صناعيون، خبراء ومهتمّون.
يهدف هذا المشروع إلى تحويل المعاملات التي كان الموظّفون في الوزارة يؤدّونها يدوياً وورقياً وبالتعاطي المباشر مع أصحاب الشأن، إلى اجرائها وتنفيذها الكترونياً بما يسرّع في انجازها، ويخفّف على المواطنين الوقت والكلفة، كما تتيح لهم أيضاً تتبّع مسار المعاملة الكترونياً. تتضمّن المنصّة كذلك الدليل الالكتروني من أجل تحديد فئة النشاط الصناعي والخدمات التي تُقدّم الكترونياً.
ويأتي دفع عجلة التحوّل الرقمي للخدمات العامة في القطاع الصناعي في إطار الجهود المستمرّة لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان ودعم تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة قدراتها التنافسيّة. كما ينطلق حرص الوزير عيسى الخوري بالتعاون مع UNDP، من تأمين القطاع العام للقطاع الخاص خدمات حديثة وفعالة وسريعة.
 وزير الصناعة 
وألقى عيسى الخوري كلمة أكد فيها أن هذه الخطوة ليست مجرد إطلاق منصّة رقمية، بل ترسي نهجًا جديدًا في طريقة تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين، مشيرا الى ان الصناعيين اللبنانيين يواجهون تحدّيات هائلة، ورغم هذه العقبات، يواصلون الإنتاج والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل وتصدير المنتجات اللبنانية إلى مختلف أنحاء العالم. لذا شدد على ان "مسؤوليتنا كحكومة هي أن نسهّل أعمالهم، لا أن نزيدها تعقيداً".
وتابع: "نريد للصناعيين أن يمضوا وقتهم في مصانعهم، يطوّرون منتجاتهم ويوسّعون أعمالهم، لا في أروقة الوزارة، يلاحقون المعاملات والتواقيع. فمن خلال هذه المنصّة، سيتمكّن الصناعيون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة مسارها، والاستفادة من معاملات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحًا، ضمن مهل محدّدة ويمكن توقّعها لإنجاز المعاملات. لكن التحوّل الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة."
وشدد على سعيه للانتقال من إدارة تعتمد على الأشخاص، إلى إدارة تعمل وفق قواعد واضحة وإجراءات موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس، بما يضمن ان تكون كل خطوة قابلة للتتبّع وكل حالة تأخير قابلة للتحديد، ويُعامل جميع أصحاب الطلبات وفق القواعد نفسها.
وأضاف: "كيف يمكننا أن نطلب من صناعيّينا مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، Industry 4.0، فيما لا تزال الوزارة نفسها تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، Industry 1.0؟ من هنا، فإن تحديث الإدارة العامة يشكّل جزءاً أساسياً من تحديث قطاعنا الصناعي."
وشكر عيسى الخوري فريق عمل وزارة الصناعة، وجميع الذين ساهموا في تطوير هذه المنصّة وإنجاح إطلاقها. وختم قائلا: "نحن نثبت معاً أنّ الإصلاح الإداري الحقيقي في لبنان ممكن وقابل للتحقيق. إنّ دور الدولة هو تهيئة الظروف التي تمكّن القطاع الخاص من النجاح."'
 
 
 
 

أخبار لبنان

منصّة

وزارة

الصناعة

للخدمات

الإلكترونية

LBCI التالي
تشكيلات جمركية هي الأوسع منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة وتسهيل التجارة…
الجيش: تمارين تدريبية في القاع والعاقورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

وزارة المهجّرين تطلق منصّة رقمية لمتابعة الملفات القديمة إلكترونيًا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-17

وزارة المالية تنظّم الأربعاء 19 آب عبر الإنترنت جلسة عن سبل الإفادة من الخدمات الضريبية الإلكترونية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-27

اجراءات وتدابير عمليّة في وزارة الصناعة لتسريع انجاز معاملات المصانع المدمّرة والمتضرّرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:36

رسالة واقتراح من البستاني لسلام حول موضوع اللحوم الفاسدة...

LBCI
أخبار لبنان
07:24

وزير المال بحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع الطاقة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رجي يواصل لقاءاته على هامش "حوار المنامة": دعم الجيش وترتيبات ما بعد اليونيفيل في صلب المباحثات

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

مكي لـ عشرين 30: أرى أن هذه الحكومة من أكثرها تقنية وتكنوقراط وشخص مناسب في المكان المناسب ونحن نحاول القيام بإصلاح كبير

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-25

التلفزيون السوريّ: حادث الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-09

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نطاق هدنة إيران يجب أن يتسع لتشمل لبنان

LBCI
فنّ
2026-01-27

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
16:59

تناغم فريد بين السمك واليقطين: سمك بصلصة اليقطين على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة

LBCI
أخبار دولية
14:31

قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم

LBCI
أخبار دولية
14:16

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:05

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI
اقتصاد
08:35

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026

LBCI
خبر عاجل
08:37

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار لبنان
03:31

إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر

LBCI
أخبار لبنان
14:14

الجيش: تمديد مهلة تقديم طلبات التطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة حتى 6 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
03:06

مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع

LBCI
أخبار لبنان
03:01

استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
11:25

بيان توضيحي لوزارة التربية بشأن القرار المتعلق بتنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More