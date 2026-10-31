لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية وينتخب عضواً في مجلسها التنفيذي

انتُخب لبنان، ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.







ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية بلبنان وبخبرات الدفاع المدني، ويعزّز حضوره ودوره في صياغة التوجّهات الدولية وتطوير التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة الكوارث والطوارئ.







يُذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومركزها جنيف في سويسرا، تأسست عام 1931، وأصبحت منظمة حكومية دولية نافذة الدستور في 1 آذار 1972، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية السكان ومواجهة الكوارث والطوارئ. وتضم المنظمة حالياً 61 دولة عضواً.







وانتسب لبنان إلى المنظمة بتاريخ 1 آذار 1972، ليكون شريكاً في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية والدفاع المدني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتعاون في مواجهة الكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.