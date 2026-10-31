أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تشكيلات جمركية هي الأوسع منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة وتسهيل التجارة…

أخبار لبنان
2026-10-31 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تشكيلات جمركية هي الأوسع منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة وتسهيل التجارة…
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تشكيلات جمركية هي الأوسع منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة وتسهيل التجارة…

أصدر المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات شملت 44 موظفاً، بينهم 19 مراقباً أول و25 مراقباً، في أوسع حركة تشكيلات تشهدها الإدارة الجمركية منذ 13 عاماً، على أن تُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين بتشكيلات تشمل الموظفين في الرتب الأدنى.

وأُقرّت التشكيلات في جلسة المجلس المنعقدة في 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل، وبمواكبة مباشرة من وزير المالية ياسين جابر، وبعد استطلاع رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن تُنفّذ خلال مهلة أقصاها أسبوع.

وتطال التشكيلات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ومعابر المصنع والعبودية والعريضة، إضافة إلى مطار القليعات، بما يغطّي مواقع أساسية في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتهدف إلى ملء الشواغر وتطبيق مبدأ المداورة وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية، مع إعطاء الأولوية للمعاينة والتدقيق والتحرّي عن القيمة ومكافحة التهريب.
ويُراد من تعزيز هذه الدوائر تشديد الرقابة على حركة البضائع والمسافرين، والحدّ من الثغرات التي تتيح التهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزّز تحصيل الإيرادات العامة. ويترافق ذلك مع العمل على تبسيط الإجراءات واختصار مهل التخليص وتخفيف الأعباء عن المستوردين والمصدّرين والتجّار، لتسريع حركة التجارة المشروعة وتحسين الخدمات.
وتندرج هذه الخطوة أيضاً ضمن التحضير لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المالية مع البنك الدولي، ولا سيما تطوير ممرّات النقل والتجارة والطاقة، وما تتطلّبه من إدارة جمركية قادرة على مواكبة حركة التبادل عبر المرافئ والمطار والمعابر البرية.
كما يدعم تعزيز الرقابة الجمركية الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفّقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، بما يساهم في مسار الوفاء بالتزامات لبنان تجاه مجموعة العمل المالي "FATF" والعمل للخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية.
وتأتي التشكيلات ضمن مسار إصلاحي يتابعه الوزير جابر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، برئيسه العميد مصباح خليل وعضويه لؤي الحاج شحاده وشربل خليل، ومديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، بهدف تطوير الإدارة الجمركية وتعزيز الشفافية والمساءلة واعتماد الكفاءة في توزيع المسؤوليات، بما ينعكس على انتظام العمل وخدمة المواطنين والمؤسسات العامة في الداخل والخارج.

أخبار لبنان

جمركية

الأوسع

عاماً

لتعزيز

الرقابة

وتسهيل

التجارة…

LBCI التالي
لبنان يترأس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية وينتخب عضواً في مجلسها التنفيذي
إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-15

اجتماع فني لبناني سوري في دمشق لبحث الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري

LBCI
خبر عاجل
2026-10-08

سلام: تضاعفت الإيرادات الجمركية نتيجة تحسّن التحصيل ونعمل على توسيع المكننة والرقابة وتعزيز الضابطة الجمركية وتطويع عناصر جديدة فيها

LBCI
خبر عاجل
2026-08-15

القناة ١٣: حدث أمني في جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية وانتهى الحدث منذ قليل وهناك رقابة عسكرية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-16

الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:36

رسالة واقتراح من البستاني لسلام حول موضوع اللحوم الفاسدة...

LBCI
أخبار لبنان
07:24

وزير المال بحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع الطاقة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رجي يواصل لقاءاته على هامش "حوار المنامة": دعم الجيش وترتيبات ما بعد اليونيفيل في صلب المباحثات

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

مكي لـ عشرين 30: أرى أن هذه الحكومة من أكثرها تقنية وتكنوقراط وشخص مناسب في المكان المناسب ونحن نحاول القيام بإصلاح كبير

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-25

التلفزيون السوريّ: حادث الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-09

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نطاق هدنة إيران يجب أن يتسع لتشمل لبنان

LBCI
فنّ
2026-01-27

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
16:59

تناغم فريد بين السمك واليقطين: سمك بصلصة اليقطين على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة

LBCI
أخبار دولية
14:31

قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم

LBCI
أخبار دولية
14:16

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:05

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI
اقتصاد
08:35

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026

LBCI
خبر عاجل
08:37

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار لبنان
03:31

إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر

LBCI
أخبار لبنان
14:14

الجيش: تمديد مهلة تقديم طلبات التطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة حتى 6 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
03:06

مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع

LBCI
أخبار لبنان
03:01

استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
11:25

بيان توضيحي لوزارة التربية بشأن القرار المتعلق بتنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More