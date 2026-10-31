وزير المال بحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع الطاقة

استقبل وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمّ مدير برنامج التنمية الخضراء والشاملة فاهاكن كباكيان، ومدير المشاريع والمستشار في شؤون الطاقة حسان حرجلي، ومهندس مشاريع الطاقة المتجددة واصف قديح. وحضرت اللقاء مستشارتا الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.







عرض الوفد أعمال البرنامج في قطاع الطاقة، المموّلة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإسبانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبلجيكا. ومن أبرز هذه الأعمال الاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في عدد من المنشآت العامة، منها مستشفيات حكومية ومدارس وسرايات وقصور عدل ومراكز للجيش وقوى الأمن الداخلي والجامعة اللبنانية. ويُتوقّع أن تحقّق هذه الاستثمارات وفراً كبيراً للخزينة سنوياً.







وتناول البحث التحديات التي تواجه استدامة هذه الاستثمارات، ولا سيما التشغيل والصيانة بعد انتهاء فترة الضمان، وضعف إدارة المرافق، والحاجة إلى تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في الإدارات العامة. واقترح الوفد أن تؤدي وزارة المال دوراً محورياً من خلال:







- إطلاق برنامج وطني لخفض كلفة الطاقة في القطاع العام.







- اعتماد معيار كلفة دورة الحياة في الشراء العام بدلاً من معيار السعر الأدنى.







- وضع آلية تُعيد استثمار الوفورات المحقّقة في مشاريع جديدة وفي الصيانة.







- دعم "الصندوق اللبناني للاستثمار الأخضر" (LGIF) لتحفيز تمويل القطاع الخاص.







كما عرض الوفد تجربة الشبكات الكهربائية المصغّرة في بلدة قبريخا الجنوبية، نموذجاً لإعادة الإعمار على أسس أفضل في المناطق المتضررة.







وشدّد الوزير جابر على أهمية الانطلاق من الواقع القائم، بما في ذلك انتشار الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، واعتماد هذا الواقع خطَّ أساسٍ يُقاس عليه التحسّن بشكل دوري وموثّق. وأكّد ضرورة إجراء التدقيق الطاقوي وتحديد الأحمال الأساسية في المباني العامة قبل أي استثمار، وأشار إلى إمكان إطلاق برنامج في هذا الإطار بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، بما يحقّق وفراً للخزينة ويخلق فرص عمل.







واتُّفق على مواصلة التنسيق بين فريق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة البحث في هذه المقترحات.







وكان الوزير جابر استقبل سفير المانيا Thomas zahneine وكان بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والمانيا، كما استقبل نقيب اطباء لبنان الياس شلالا.



