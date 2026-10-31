رسالة واقتراح من البستاني لسلام حول موضوع اللحوم الفاسدة...

اودّ ان أتوجّه برسالة تتضمّن طلب وإقتراح لدولة رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام . إنّ موضوع اللحوم الفاسدة او المغشوشة خطير جدّاً، لأنه كان يمكن ان يوذي بحياة مئات المواطنين . أطلب منه تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الصحة والزراعة والبيئة والإقتصاد لتقوم بمهمّتين.. اولاً تقديم تقرير واضح مبني على تحقيق جدّي وعميق حول وقائع حادثة التسمّم في أحد مطاعم العاصمة والتأكّد أنّ يلقى المتسببون العقاب الذي يستحقونه. ثانياً القيام بدراسة علمية حول موضوع المسالخ وتأمين حسن سير عملها وفقاً للمواصفات التي تضمن صحّة المواطنين. لا يمكن ترك الأمور بلا حسيب او رقيب ويحقّ للمواطن اللبناني الذي يعاني من ضائقة إقتصادية كبيرة ومن خطر الحرب ان يطمئن أن غذاؤه سليم وغير مغشوش . — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) October 30, 2026

توجه النائب فريد البستاني برسالة تتضمّن طلب وإقتراح لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام.وقال البستاني: "إنّ موضوع اللحوم الفاسدة او المغشوشة خطير جدّاً، لأنه كان يمكن ان يوذي بحياة مئات المواطنين".وأضاف: "أطلب منه تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الصحة والزراعة والبيئة والإقتصاد لتقوم بمهمّتين..-اولاً تقديم تقرير واضح مبني على تحقيق جدّي وعميق حول وقائع حادثة التسمّم في أحد مطاعم العاصمة والتأكّد أنّ يلقى المتسببون العقاب الذي يستحقونه.-ثانياً القيام بدراسة علمية حول موضوع المسالخ وتأمين حسن سير عملها وفقاً للمواصفات التي تضمن صحّة المواطنين".وشدد البستاني على ان "لا يمكن ترك الأمور بلا حسيب او رقيب ويحقّ للمواطن اللبناني الذي يعاني من ضائقة إقتصادية كبيرة ومن خطر الحرب ان يطمئن أن غذاؤه سليم وغير مغشوش".