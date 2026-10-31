المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل للـLBCI: غالبية انتهاكات القرار 1701 التي نرصدها تأتي من الجانب الإسرائيلي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس ارديل في حديث خاص للـLBCI أنّ قوات حفظ السلام تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الانتهاكات للقرار 1701، مؤكّدةً مواصلة القوات الدولية مراقبة هذه الانتهاكات وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها يومياً، مشيرةً إلى أن غالبية الانتهاكات التي ترصدها تأتي من الجانب الإسرائيلي.