كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة

صدر عن مجلس إدارة كهرباء لبنان البيان التالي:



"عطفاً على مطالبة الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، ومن ضمنها مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بتسديد المتوجبات عليها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي، يوضح مجلس إدارة كهرباء لبنان أنّ إدارة الطيران المدني تواصلت مع المجلس لتجنّب القطع، وأبدت التزامها بتسديد دفعة فورية وجدولة مستحقاتها المتأخّرة، كما تعهّدت بتسديد قيمة استهلاكها الشهري بانتظام اعتباراً من هذا الشهر.



ويحثّ مجلس الإدارة كافة الإدارات والمؤسسات العامة التي لم تبادر بعد إلى التواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان على أن تحذو حذو إدارة المطار وتعمد إلى تسوية وضعها المالي مع المؤسسة. لذلك اقتضى التوضيح."