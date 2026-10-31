اتحادات بلديات عكار تطلق رحلات النقل المشترك إلى بيروت تمهيدًا لتوسيع الخطوط إلى مناطق الشمال

في محاولة لتعزيز النقل المشترك وتعزيزه بين مختلف المناطق، أطلقت اتحادات بلديات عكار رحلات النقل المشترك من عكار الى بيروت، كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل وخطوط إضافية تربط مناطق عكار والشمال، بهدف تسهيل تنقّل المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.