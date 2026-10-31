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جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في زحلة والبقاع ركّزت على تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والفاعليات في المنطقة

ركّزت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في جولة لها في زحلة والبقاع، على تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.