البستاني بحث مع سلام تشديد الرقابة على المسالخ ومعالجة حالات التسمّم باللحوم غير الآمنة

أعلن النائب فريد البستاني أنه تواصل اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحث معه في ملف حالات التسمّم الناتجة عن تناول لحوم غير آمنة، وضرورة تنظيم عمل المسالخ وتشديد الرقابة عليها، بما يضمن سلامة اللحوم وحماية صحة المواطنين.



ولفت البستاني الى ان سلام أكّد له أن اجتماعاً وزارياً سيُعقد يوم الاثنين المقبل، لبحث هذين الملفين ودراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتهما.



وقال: "من جهتي، أبلغت دولة الرئيس استعداد لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية وبمشاركة اللجان النيابية الاخرى ومديرية حماية المستهلك المساهمة في إعداد واقتراح مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، إذا اقتضت الحاجة، لسدّ الثغرات القانونية وتعزيز الرقابة والمحاسبة".



وشدد على أنّ صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تقبل المساومة، والحفاظ عليها ليس مجرد واجب، بل أمانة في أعناقنا.