أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الرئيس سلام تلقى اتصالا من رئيس بلدية رميش أطلعه على الأوضاع في البلدة
أخبار لبنان
2026-10-31 | 15:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس سلام تلقى اتصالا من رئيس بلدية رميش أطلعه على الأوضاع في البلدة
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالا من رئيس بلدية رميش حنا العميل، أطلعه خلاله على الاوضاع في البلدة والبلدات المجاورة.
ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.
وفي بيان صادر عن مكتب الرئيس سلام، فقد تم البحث في حاجات البلدة، ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة، وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.
أخبار لبنان
اتصالا
بلدية
أطلعه
الأوضاع
البلدة
التالي
تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-19
وزير الداخلية اطلع من رئيس بلدية مرجعيون على أوضاع الأهالي والتقى كريمة وخريش وترو
أخبار لبنان
2026-08-19
وزير الداخلية اطلع من رئيس بلدية مرجعيون على أوضاع الأهالي والتقى كريمة وخريش وترو
0
أخبار لبنان
2026-09-17
الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا
أخبار لبنان
2026-09-17
الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا
0
أخبار لبنان
2026-08-08
سقلاوي بحث مع رئيس بلدية رميش في حلول مناسبة" لتسلُّم التبغ من قرى المنطقة
أخبار لبنان
2026-08-08
سقلاوي بحث مع رئيس بلدية رميش في حلول مناسبة" لتسلُّم التبغ من قرى المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-09-23
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها الصامدين رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ بها الجنوب
أخبار لبنان
2026-09-23
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها الصامدين رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ بها الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:58
تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة
أخبار لبنان
16:58
تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026
0
أخبار لبنان
13:10
وزارة الأشغال: معالجة ملف كهرباء مطار بيروت والالتزام بتسديد المستحقات
أخبار لبنان
13:10
وزارة الأشغال: معالجة ملف كهرباء مطار بيروت والالتزام بتسديد المستحقات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-21
معلومات للـLBCI: تم البحث في اليوم الاول بآلية التحقق لكن الامر بحاجة الى مزيد من الدرس خاصة لناحية الجهة التي ستتولى التحقق
آخر الأخبار
2026-10-21
معلومات للـLBCI: تم البحث في اليوم الاول بآلية التحقق لكن الامر بحاجة الى مزيد من الدرس خاصة لناحية الجهة التي ستتولى التحقق
0
خبر عاجل
2026-06-08
وزير الدفاع الإسرائيلي: حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات شمال إسرائيل وكل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2026-06-08
وزير الدفاع الإسرائيلي: حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات شمال إسرائيل وكل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
2026-10-29
ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن
آخر الأخبار
2026-10-29
ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن
0
آخر الأخبار
2026-04-03
غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف
آخر الأخبار
2026-04-03
غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
15:19
لفافات الدجاج بنكهة مميّزة… وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
أخبار دولية
15:14
رئيس بولندا يقتحم المحكمة الدستورية والقضاء يتحوّل إلى ساحة صراع
0
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
أخبار دولية
15:12
مباحثات لزيلينسكي وأردوغان في اسطنبول
0
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
أخبار دولية
15:04
السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الهالوين بين جذوره الدينية ومظاهره التجارية: كيف تحوّل إلى موسم يحرّك الأسواق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بعد سنوات من تهرّب مؤسسات الدولة من دفع فواتير الكهرباء.. بداية حل فهل تستكمل بخطة اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الانتخابات النصفية الأميركية: حرب وأزمات.. هل تغير خيارات الناخبين؟
0
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
أخبار دولية
14:09
الحرب الايرانية الاميركية "قرّبت" ولكن..
0
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
أخبار دولية
09:53
ترامب: ابران هي من بدأت الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
أخبار لبنان
03:31
إرشادات لوزارة الزراعة عن الممارسات الجيدة لقطاف الزيتون ونقله إلى المعاصر
2
أخبار لبنان
03:01
استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
03:01
استقرار نسبي وارتفاع في درجات الحرارة قبل منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل
3
أخبار لبنان
03:06
مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع
أخبار لبنان
03:06
مصرف لبنان: مشاورات مع المصارف في باريس لبحث إعادة الرسملة وتحديد الأموال المتاحة لاسترداد الودائع
4
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
أخبار لبنان
07:05
تدابير سير في الجميزة وجونية وكورنيش المزرعة
5
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 31-10-2026
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 31-10-2026
6
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
أخبار لبنان
07:54
كهرباء لبنان تتجنّب قطع التيار عن مطار بيروت بعد تعهّده بتسديد المستحقات المتأخرة
7
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
آخر الأخبار
12:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
8
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
خبر عاجل
06:11
الزعيم الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري وفعال و"بلا حدود جغرافيا" على أي تهديد من الأعداء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More