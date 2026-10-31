الرئيس سلام تلقى اتصالا من رئيس بلدية رميش أطلعه على الأوضاع في البلدة

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالا من رئيس بلدية رميش حنا العميل، أطلعه خلاله على الاوضاع في البلدة والبلدات المجاورة.



ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.



وفي بيان صادر عن مكتب الرئيس سلام، فقد تم البحث في حاجات البلدة، ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة، وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.