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تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة

أخبار لبنان
2026-10-31 | 16:58
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تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة
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تيمور جنبلاط يلتقي وفوداً شعبية في المختارة

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة عدداً من الوفود الشعبية والبلدية من مختلف المناطق اللبنانية، ضمّت رجال دين وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وتناولت اللقاءات قضايا حياتية وإنمائية، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: وائل أبو فاعور وبلال عبدالله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

ومن الوفود التي التقاها جنبلاط: وفد من بلدة إبل السقي، عرض معاناة الأهالي من جراء منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم من جمع محصول الزيتون، مشيراً إلى أنهم لا يتلقون أي مساعدات من الهيئة العليا للاغاثة في هذا الخصوص. وقد أكد النائب جنبلاط من جهته، متابعة القضية مع الجهات المعنية.

وزار المختارة وفد كبير من بلدة دير بابا، ضمّ رئيس البلدية ربيع طربيه، شكر جنبلاط على اهتمامه ومساعدته في عدد من المشاريع الإنمائية للبلدة، ووفد من بلدة ميمس، ضمّ رئيس البلدية زاهي علامة والمختارين فؤاد مداح وكمال أبو العز، ووفد من وادي خالد وجبل أكروم، ضم الشيخ عبدالله الزويد، ووفد شبابي من بيروت، بحث مع النائب جنبلاط قضايا تهمّ الشباب، في حضور النائب فيصل الصايغ.

كما التقى جنبلاط وفداً من جمعية الخريجين التقدميين، وآخر من الهيئة التعليمية في مدرسة "شوف هاي سكول" قدّم باسم المدرسة عبر المربية زكية غانم لجنبلاط، درع شكر تقديراً لدعمه المدرسة. الى جانب وفد من جمعية الإنماء الاقتصادي تحدّث باسمه الشاعر أنطوان سعادة، ووفد من بلدة نيحا، بحث شؤوناً انمائية بحضور المختار نجم ذبيان، ووفد من بلدة كفردان قضاء بعلبك، بحضور رئيس البلدية حمد حيدر، وفاعليات.

كذلك التقى جنبلاط وفداً من موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بحث معه قضاياهم، ووفداً من لجنة وقف مار يوسف في البيرة، ووفد من مزرعة الشوف ضمّ رئيس البلدية نصر البعيني وفاعليات، ووفداً من مرستي ضمّ رئيس البلدية جاسر أبو علي وفاعليات، ووفوداً من شارون ومجدلبعنا وبدغان وكفرقوق وبتاتر وشويا وشحيم.

وتلقّى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات والمطالب من المواطنين.

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