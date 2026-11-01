إرجاء الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت الى 15 من الحالي

أرجأت الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في بيروت، الدورة الأولى، التي انعقدت بدعوة من النقيب عماد مرتينوس، لانتخاب 4 أعضاء لعضوية مجلس النقابة من بين 15 مرشحا، لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد في الموعد الثاني يوم الأحد 15 تشرين الثاني.