حنين السيد تفتتح مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون في الجنوب.ويشكّل المركز الذي يضم تسعة عشر منزلاً جاهزاً، بديلاً سكنياً موقتاً لأبناء البلدة الذين خسروا منازلهم خلال الحرب.ومن المركز، أكدت السيد استمرار الوزارة في دعم النازحين، سواء عبر بطاقة أمان أو من خلال المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة في الجنوب، وسائر المناطق اللبنانية.