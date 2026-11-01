لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى

عقد لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط تحت عنوان "لقاء مع رفيق في بيت الوسط… الحكم والمسؤولية"، لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى عام ١٩٩٢.



وشهد بيت الوسط حشدًا من الشخصيات السياسية والنيابية والوزارية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، في أحد أبرز اللقاءات التي يحتضنها منذ استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة عام ٢٠١٩.



وفي مقدّم الحضور، السيّدة الأولى السابقة منى الهراوي، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى جانب نواب ووزراء سابقين من تيار المستقبل، ونواب حاليين وأعضاء كتلة الاعتدال الوطني، وشخصيات سياسية واكبت مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري.



وفي حديث خاص للـLBCI، تطرّق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى احتمال عودة التيار إلى الحياة السياسية، بعد نحو خمس سنوات على قرار العزوف.



