تعليمات من طيران الشرق الاوسط للمسافرين من الرياض الى بيروت...

عطفا على البيان رقم ٤ الصادر عن شركة طيران الشرق الاوسط، تعلن الشركة عن التعليمات التالية للمسافرين من الرياض الى بيروت وذلك بطلب من السلطات السعودية في مطار الرياض.



لذا يرجى من مسافرينا الكرام اتباع الترتيبات التالية:



١. الحضور إلى المطار قبل ٤ ساعات من موعد الاقلاع



٢. إنزال المسافرين والأمتعة:



يتم إنزال جميع المسافرين وأمتعتهم في المستوى الثاني من مواقف السيارات Parking Level -2 إذ لا يُسمح بإنزال المسافرين على الطريق المحاذي لصالات المطار.



٣. إجراءات السفر وتسليم الأمتعة:



يرجى التوجه مع أمتعتكم إلى المنطقة المخصصة لإنهاء إجراءات السفر داخل الصالة الطابق الأرضي level 0 .

٤. منطقة الانتظار:



بعد الانتهاء من إجراءات السفر وتسليم الأمتعة، يرجى النزول إلى المستوى الأول من مواقف السيارات (Parking Level -1) والانتظار حتى تصبح الطائرة جاهزة للصعود.



٥. التفتيش والصعود إلى الطائرة:



وسيتم استدعاء المسافرين على دفعات من 30 مسافراً من قبل الأجهزة الامنية والجمركية لاستكمال الإجراءات ، ثم التوجه مباشرة إلى الحافلات التي ستنقلهم إلى الطائرة.



وسيواكبكم موظفو طيران الشرق الأوسط خلال جميع هذه المراحل، لتقديم الدعم والإجابة عن استفساراتكم.