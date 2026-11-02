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الجمارك: خلاف في معبر المصنع تطور إلى تضارب بين موظف جمركي ومخلّص معاملات وإحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية
أخبار لبنان
2026-11-02 | 09:43
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الجمارك: خلاف في معبر المصنع تطور إلى تضارب بين موظف جمركي ومخلّص معاملات وإحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية
صدر عن إدارة الجمارك اللبنانية البيان الآتي:
"بتاريخ اليوم، الاثنين ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وقع خلاف عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا بين مراقب اول في دائرة جمرك المصنع وأحد معقبي المعاملات الجمركية على أثر رفض هذا الأخير تسديد الرسوم المطالب بها، وتطوّر الخلاف إلى مشادّة كلامية، أعقبتها محاولة المخلّص الاعتداء على موظف الجمارك، ما أدّى إلى تعارك وتضارب بالأيدي اتخذت إجراءات فورية لتوقيف المخلص الجمركي عن العمل.
وتم احالة الموضوع إلى النيابة العامة العسكرية، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق المقتضى.
وتؤكّد إدارة الجمارك أنّ الاعتراض على القيم والرسوم الجمركية يُمارَس عبر الأصول القانونية، وأنّ الاعتداء على موظفيها أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض، وهي ستتابع هذه القضية أمام القضاء المختص".
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