إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي

عقد وزير الطاقة جو الصدي سلسلة اجتماعات مكثّفة في إطار مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وذلك عقب حضوره الحفل الافتتاحي.



فإلتقى الصدي نظيره الاماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، وبحثا سبل التعاون في مجال الطاقة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.



أما في مجال استكشاف النفط والغاز، بحث الصدي مع ممثّلي شركة «Chevron» فرص الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وحض الشركة على المشاركة في هذا القطاع.



كذلك، عقد اجتماعاً مع "Arcius" وهي إئتلاف شركتي BP وXRG لبحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في لبنان، على أن يتابع الفريق التقني اللقاءات لعرض الفرص المتاحة واستقطاب الشركة للمشاركة في أنشطة الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.



كما كان للصدي اجتماعات مع شركتَي "Siemens" و"GE"، اطّلع خلالها على أحدث التطوّرات في صناعة التوربينات الغازية، وإمكانات الاستفادة منها في تطوير قطاع الكهرباء في لبنان ورفع كفاءته.



هذا وعقد صدي اجتماعاً مع شركة "UCC" لمتابعة العرض القطري المقدّم إلى لبنان في قطاع الطاقة والتقدّم المحرز في المباحثات بشأنه، تمهيداً للجولة الرابعة من المفاوضات التي ستُعقد يومَي الخميس والجمعة المقبلين، في 5 و6 تشرين الثاني.