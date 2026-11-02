الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء
أخبار لبنان
2026-11-02 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في السراي الكبير، خُصّص للبحث في حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش في المواد الغذائية. وشارك في الاجتماع وزراء المالية ياسين جابر، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والزراعة نزار هاني، والصناعة جو عيسى الخوري، والصحة العامة ركان ناصر الدين، إلى جانب رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء البروفسور إيلي عوض، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وعدد من المديرين والمستشارين.
وبعد الاجتماع، أدلى الرئيس سلام بالبيان الآتي:
"سلامة الغذاء مسؤوليّة لا يمكننا التهاون فيها، وعلينا أخذ جميع البلاغات والمعلومات المتداولة حول شبهات الغش والتلاعب بالمكوّنات الغذائيّة بجديّة، من خلال إجراءات تتكامل فيها المتابعة الصحيّة والتحقيقات القضائيّة مع الرقابة والوقاية.
أولاً: متابعة الحالات والتحقيقات
استمعنا إلى عرض من وزير الصحة العامة بشأن الحالات المرضيّة التي أبلغت عنها مستشفيات في بيروت، مع الاشتباه بإصابتها بداء الشعرينات الناجم عن طفيلي التريشينيلا. وقد تابعت الوزارة هذه البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانيّة وفحوصاً مخبريّة أظهرت وجود الطفيليات في عيّنة لحم مفروم في مطعم "ناديني"، وسط شبهات، بحسب التحقيقات الأوليّة، بخلط اللحوم المقدّمة بلحم خنزير ملوّث.
وقد أُقفل المطعم بالكامل وخُتم بالشمع الأحمر، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم وموضع حصول الغش، سواء داخل المطعم أو في أيّ مرحلة أخرى من سلسلة التوريد.
وفي هذا الإطار، ستتابع النيابة العامة التمييزيّة إجراءات التحقيق اللازمة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ أشدّ التدابير القضائيّة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليته.
ثانياً: الإجراءات الوقائيّة والرقابيّة
ولمنع تكرار مثل هذه الحالات، أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة، لضمان سلامة الغذاء على امتداد سلسلة التوريد، من الاستيراد والإنتاج إلى التخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك.
كما كلّفنا الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة، إعداد خطّة فوريّة للكشف على المنشآت من مسالخ ومستودعات للحوم، وتقييم مدى استيفائها الشروط الصحيّة والفنيّة والقانونيّة، على أن تستوفي المنشآت الشروط المطلوبة في مهلة سريعة، تحت طائلة إقفالها واتخاذ التدابير الجزائيّة والإداريّة بحقّ أصحابها.
وفي هذا الإطار، ستتولّى أيضاً الأجهزة الأمنيّة إجراء مسح شامل للمستودعات والمسالخ غير المرخّصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين لإجراء المقتضى.
وسوف تتولّى الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء تنسيق الجهود مع وزارات الزراعة والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والصناعة والداخلية والبلديات والأجهزة الأمنيّة بإشراف النيابة العامة التمييزيّة. وسنعمل على تعزيز قدراتها المؤسّسيّة، واستكمال جهازها الرقابي والتنفيذي، وتأمين الإمكانات البشريّة والتقنيّة اللازمة، لتمكينها من أداء مهامها وممارسة كامل صلاحيّاتها.
إنّ الغش في الغذاء جريمة تمسّ بصحّة الناس، عدا عن كونه انحطاطاً أخلاقيّاً، ولن نتهاون في متابعة هذا الملف حتى نعرف أين حصل الغش ومن المسؤول عنه، وصولاً إلى محاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته وفق القانون. صحّة الناس وسلامة عائلاتهم ليستا موضع مساومة، وهذا مسار سأتابعه بحزم وبصورة مباشرة، من خلال اجتماعات وإجراءات مكثّفة خلال الأيام المقبلة."
أخبار لبنان
أطلقنا
إطاراً
جديداً
للرقابة
والوقاية
تقوده
الهيئة
اللبنانيّة
لسلامة
الغذاء
بالتعاون
الوزارات
المختصة
والأجهزة
المعنيّة
لضمان
سلامة
الغذاء
التالي
رئيس الكتائب زار مع وفد السفارة الأردنية للتضامن ونوه ب "الوحدة الوطنية للشعب الأردني في مواجهة اعتداء الكرك"
إجتماعات مكثفة للصدي في أبو ظبي ولقاء مع نظيره الاماراتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:46
سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء على امتداد سلسلة التوريد من الاستيراد والإنتاج إلى التخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك
خبر عاجل
12:46
سلام: أطلقنا إطاراً جديداً للرقابة والوقاية تقوده الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختصة والأجهزة المعنيّة لضمان سلامة الغذاء على امتداد سلسلة التوريد من الاستيراد والإنتاج إلى التخزين والتوزيع وصولاً إلى المستهلك
0
خبر عاجل
12:49
سلام: الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء ستتولى تنسيق الجهود مع وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والصناعة والداخلية والأجهزة الأمنيّة بإشراف النيابة العامة التمييزيّة
خبر عاجل
12:49
سلام: الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء ستتولى تنسيق الجهود مع وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والصناعة والداخلية والأجهزة الأمنيّة بإشراف النيابة العامة التمييزيّة
0
خبر عاجل
12:48
سلام: كلّفنا الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء للكشف على المنشآت من مسالخ ومستودعات للحوم وتقييم مدى استيفائها الشروط الصحيّة والفنيّة والقانونيّة
خبر عاجل
12:48
سلام: كلّفنا الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء للكشف على المنشآت من مسالخ ومستودعات للحوم وتقييم مدى استيفائها الشروط الصحيّة والفنيّة والقانونيّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:37
اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات
أخبار لبنان
14:37
اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات
0
أخبار لبنان
14:13
وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن
أخبار لبنان
14:13
وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-11
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أخبار دولية
2026-01-11
إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
0
آخر الأخبار
2026-09-14
المنظمة الدولية للهجرة: عمليات الإغاثة في السودان قد تنهار خلال أسابيع وسط استمرار الصراع وتزايد الاحتياجات
آخر الأخبار
2026-09-14
المنظمة الدولية للهجرة: عمليات الإغاثة في السودان قد تنهار خلال أسابيع وسط استمرار الصراع وتزايد الاحتياجات
0
صحف اليوم
2026-08-07
روما شهدت ثلاثة أيام من الأخذ والردّ من دون نتائج حاسمة... هذا ما قالته مصادر لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
2026-08-07
روما شهدت ثلاثة أيام من الأخذ والردّ من دون نتائج حاسمة... هذا ما قالته مصادر لـ"الجمهورية"
0
أخبار دولية
2026-10-21
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مكتب محاماة باليونان وبنما لمساعدته قطاع الشحن الإيراني
أخبار دولية
2026-10-21
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مكتب محاماة باليونان وبنما لمساعدته قطاع الشحن الإيراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أحمد، عمر وغيرهما... لمن سيصوّت العرب الأميركيون في الانتخابات النصفية الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
أحمد، عمر وغيرهما... لمن سيصوّت العرب الأميركيون في الانتخابات النصفية الأميركية؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026
0
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
من البطاطا المحشية بالشاورما إلى حلوى "كرامبل التفاح"… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
2
فنّ
06:55
الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)
فنّ
06:55
الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)
3
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
أمن وقضاء
03:30
نتائج تحقيق الهيئة العامة للطيران المدني أكدت سلامة طائرة "بيروت وينغز" وعدم وجود خلل فني أو تقصير في الصيانة
4
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
أمن وقضاء
03:28
"كهرباء لبنان" تبدأ بقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلفة عن دفع مستحقاتها للمؤسسة...
5
فنّ
06:05
شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)
فنّ
06:05
شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)
6
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
7
حال الطقس
03:44
استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:44
استقرار جوي يخرقه تقلبات حوية ضعيفة... هذه تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
06:49
إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست
خبر عاجل
06:49
إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More