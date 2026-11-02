وزير الخارجية: التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن

جدد وزير الخارجية يوسف رجي ثقته بالجيش اللبنانيّ وقوى الأمن في مساعدة الحكومة لاستعادة السيادة وتحرير الأرض وحصر السلاح.



وقال خلال عشاء على مائدة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير عام أمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، على هامش مشاركته في حوار المنامة: "إن التكامل بين الدبلوماسية والقوة هو ما يحصّن الوطن".