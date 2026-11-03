قضاة فرنسيون يحققون في دعوى تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب في لبنان

فتح القضاء في باريس تحقيقا في دعوى رفعها فنّان فرنسي من أصل لبناني على الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة حرب باستهدافه مبنى سكنيا في بيروت أواخر عام 2024، بحسب ما قالت وكيلته لوكالة فرانس برس.



وأوضحت المحامية كليمانس بيكتارت لفرانس برس، أن موكلها علي شري، الذي فقد والديه في الغارة على هذه المبنى، تقدّم خلال الربيع الفائت بدعوى حق مدني إلى جانب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ما أتاح تعيين قاضيَي تحقيق من الفرع المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، واصفة ذلك بأنه "سابقة".