الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها

أخبار لبنان
2026-11-03 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص.

وقال سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2026–2030 من السراي الحكومي: "هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة، ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة. إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها. فحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً. هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص".

وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تعبّر، كما ورد فيها، عن عقد اجتماعي جديدبين الدولة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال: "معنى هذا العقد بالنسبة إلينا واضح: ألا نطلب من المواطن أن يجد طريقاً حول الحواجز التي وضعتها مؤسساتنا، بل أن تتحمل الدولة مسؤولية إزالة هذه الحواجز من الأصل".
 

ولفت سلام الى أن "القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن علينا أن نقر، بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً، بأن قسماً مهماً من أحكامه لم يُطبَّق كما يجب، وأن منظومتنا التشريعية والمؤسساتية تحتاج اليوم إلى تحديث حقيقي يتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان".

وقال: "هنا تكمن أهمية هذه الاستراتيجية. فنحن لا نبدأ من غياب الحقوق المكتوبة. نحن نبدأ من فجوة كبيرة بين الحق المكتوب والحق الممارَس. وإغلاق هذه الفجوة هو جزء من مشروع الإصلاح الذي التزمت به حكومتنا".

وشدد على أن الإصلاح لا يقتصر على المالية العامة والمصارف والإدارة، على أهميتها"، مشيرا الى أن "الإصلاح هو أيضاً أن تصبح مؤسسات الدولة أكثر عدلاً وفعالية، وقادرة على خدمة جميع المواطنين على قدم المساواة. وهذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم".

وقال سلام: "بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية. وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات: عندما يصعب الوصول إلى المستشفى، أو تتوقف المدرسة، أو تتعطل وسائل النقل، أو تكون خطط الإجلاء ومراكز الإيواء غير مهيأة. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أمر نؤجله إلى ما بعد التعافي. الدمج جزء من التعافي نفسه. ولا يمكن أن نبني دولة جديدة بالمؤسسات نفسها والطرق نفسها التي استثنت جزءاً من اللبنانيين في السابق. والمسؤولية هنا جماعية".

وأضاف: "جود هذا العدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات العامة اليوم ليس أمراً بروتوكولياً. لذلك، من اليوم، السؤال لم يعد فقط: ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية؟ بل: ماذا فعلت كل وزارة، وكل مؤسسة عامة، ضمن مسؤولياتها؟ كما أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب شراكة أوسع من الحكومة. وهناك مسؤولية في تشريعية في تحديث القوانين ومواءمتها مع التزامات لبنان. وإلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أقول: أنتم لستم ضيوفاً على هذه الاستراتيجية، أنتم شركاء في صياغتها، ويجب أن تبقوا شركاء في تنفيذها وفي مراقبتنا ومحاسبتنا".

وتابع: "اليوم لا نحتفل بوصولنا إلى نهاية مسار. نحن نعلن بداية مرحلة جديدة من المسؤولية. وسيكون نجاح هذه الاستراتيجية يوم لا يعود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مشروعاً خاصاً أو استثناءً يحتاج إلى ترتيبات جانبية، بل تصبح مؤسسات الدولة، وقوانينها، وموازناتها، وخدماتها، مصممة منذ البداية للجميع. عندها فقط نكون قد انتقلنا من الاعتراف بالحقوق إلى ضمانها".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

حقوق

ذوي الإعاقة

الاستراتيجية الوطنية

LBCI التالي
سلام استقبل لاوندس... وبحثٌ في دور أمن الدولة في الكشف عن المخالفات وشبهات الغش في المواد الغذائية
قضاة فرنسيون يحققون في دعوى تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:05

نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها

LBCI
آخر الأخبار
04:06

نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص

LBCI
آخر الأخبار
04:08

نواف سلام: بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-21

الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

LBCI
أخبار لبنان
07:04

كنعان: لم نجد ضرائب جديدة في فصل التعديلات الضريبية بل مهل وتسهيلات للمكلفين

LBCI
أخبار لبنان
07:02

تيمور جنبلاط: حرية الإعلام والتعبير لا تهنب التعرض للمعتقدات الدينية وكرامة الجماعات ومشاعرها

LBCI
أخبار لبنان
06:08

بري استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-27

ترامب يقول إنه سيحترم نتائج الانتخابات النصفية "إذا كانت نزيهة"

LBCI
أخبار دولية
2026-10-30

وفد قطري يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-27

رجي وماكنتي يؤكدان ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء اليونيفيل ووزير الخارجية طالب المفوضية بتسديد مستحقات كهرباء مخيمات النازحين السوريين

LBCI
منوعات
2026-08-20

روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:18

ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار دولية
02:08

قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:50

صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول

LBCI
حال الطقس
00:33

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
02:46

مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار لبنان
02:26

مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

LBCI
أخبار دولية
00:21

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 3-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
07:41

بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More