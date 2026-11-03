الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها
أخبار لبنان
2026-11-03 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص.
وقال سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 2026–2030 من السراي الحكومي: "هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة، ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة. إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها. فحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً. هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها، وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص".
وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تعبّر، كما ورد فيها، عن عقد اجتماعي جديدبين الدولة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: "معنى هذا العقد بالنسبة إلينا واضح: ألا نطلب من المواطن أن يجد طريقاً حول الحواجز التي وضعتها مؤسساتنا، بل أن تتحمل الدولة مسؤولية إزالة هذه الحواجز من الأصل".
ولفت سلام الى أن "القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل محطة أساسية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن علينا أن نقر، بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً، بأن قسماً مهماً من أحكامه لم يُطبَّق كما يجب، وأن منظومتنا التشريعية والمؤسساتية تحتاج اليوم إلى تحديث حقيقي يتلاءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان".
وقال: "هنا تكمن أهمية هذه الاستراتيجية. فنحن لا نبدأ من غياب الحقوق المكتوبة. نحن نبدأ من فجوة كبيرة بين الحق المكتوب والحق الممارَس. وإغلاق هذه الفجوة هو جزء من مشروع الإصلاح الذي التزمت به حكومتنا".
وشدد على أن الإصلاح لا يقتصر على المالية العامة والمصارف والإدارة، على أهميتها"، مشيرا الى أن "الإصلاح هو أيضاً أن تصبح مؤسسات الدولة أكثر عدلاً وفعالية، وقادرة على خدمة جميع المواطنين على قدم المساواة. وهذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم".
وقال سلام: "بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية. وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات: عندما يصعب الوصول إلى المستشفى، أو تتوقف المدرسة، أو تتعطل وسائل النقل، أو تكون خطط الإجلاء ومراكز الإيواء غير مهيأة. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أمر نؤجله إلى ما بعد التعافي. الدمج جزء من التعافي نفسه. ولا يمكن أن نبني دولة جديدة بالمؤسسات نفسها والطرق نفسها التي استثنت جزءاً من اللبنانيين في السابق. والمسؤولية هنا جماعية".
وأضاف: "جود هذا العدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات العامة اليوم ليس أمراً بروتوكولياً. لذلك، من اليوم، السؤال لم يعد فقط: ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية؟ بل: ماذا فعلت كل وزارة، وكل مؤسسة عامة، ضمن مسؤولياتها؟ كما أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب شراكة أوسع من الحكومة. وهناك مسؤولية في تشريعية في تحديث القوانين ومواءمتها مع التزامات لبنان. وإلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أقول: أنتم لستم ضيوفاً على هذه الاستراتيجية، أنتم شركاء في صياغتها، ويجب أن تبقوا شركاء في تنفيذها وفي مراقبتنا ومحاسبتنا".
وتابع: "اليوم لا نحتفل بوصولنا إلى نهاية مسار. نحن نعلن بداية مرحلة جديدة من المسؤولية. وسيكون نجاح هذه الاستراتيجية يوم لا يعود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مشروعاً خاصاً أو استثناءً يحتاج إلى ترتيبات جانبية، بل تصبح مؤسسات الدولة، وقوانينها، وموازناتها، وخدماتها، مصممة منذ البداية للجميع. عندها فقط نكون قد انتقلنا من الاعتراف بالحقوق إلى ضمانها".
أخبار لبنان
نواف سلام
حقوق
ذوي الإعاقة
الاستراتيجية الوطنية
التالي
سلام استقبل لاوندس... وبحثٌ في دور أمن الدولة في الكشف عن المخالفات وشبهات الغش في المواد الغذائية
قضاة فرنسيون يحققون في دعوى تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:05
نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها
آخر الأخبار
04:05
نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها
0
آخر الأخبار
04:06
نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص
آخر الأخبار
04:06
نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص
0
آخر الأخبار
04:08
نواف سلام: بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات
آخر الأخبار
04:08
نواف سلام: بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات
0
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC
أخبار لبنان
07:08
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC
0
أخبار لبنان
07:04
كنعان: لم نجد ضرائب جديدة في فصل التعديلات الضريبية بل مهل وتسهيلات للمكلفين
أخبار لبنان
07:04
كنعان: لم نجد ضرائب جديدة في فصل التعديلات الضريبية بل مهل وتسهيلات للمكلفين
0
أخبار لبنان
07:02
تيمور جنبلاط: حرية الإعلام والتعبير لا تهنب التعرض للمعتقدات الدينية وكرامة الجماعات ومشاعرها
أخبار لبنان
07:02
تيمور جنبلاط: حرية الإعلام والتعبير لا تهنب التعرض للمعتقدات الدينية وكرامة الجماعات ومشاعرها
0
أخبار لبنان
06:08
بري استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
06:08
بري استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-27
ترامب يقول إنه سيحترم نتائج الانتخابات النصفية "إذا كانت نزيهة"
أخبار دولية
2026-10-27
ترامب يقول إنه سيحترم نتائج الانتخابات النصفية "إذا كانت نزيهة"
0
أخبار دولية
2026-10-30
وفد قطري يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
2026-10-30
وفد قطري يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
0
أخبار لبنان
2026-10-27
رجي وماكنتي يؤكدان ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء اليونيفيل ووزير الخارجية طالب المفوضية بتسديد مستحقات كهرباء مخيمات النازحين السوريين
أخبار لبنان
2026-10-27
رجي وماكنتي يؤكدان ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء اليونيفيل ووزير الخارجية طالب المفوضية بتسديد مستحقات كهرباء مخيمات النازحين السوريين
0
منوعات
2026-08-20
روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟
منوعات
2026-08-20
روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
0
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
0
أخبار لبنان
15:24
إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
أخبار لبنان
15:24
إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
02:50
صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
اقتصاد
02:50
صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
3
حال الطقس
00:33
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:33
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
02:46
مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات
أمن وقضاء
02:46
مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات
5
أخبار لبنان
02:26
مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل
أخبار لبنان
02:26
مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل
6
أخبار دولية
00:21
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية
أخبار دولية
00:21
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية
7
اسرار
23:55
أسرار الصحف 3-11-2026
اسرار
23:55
أسرار الصحف 3-11-2026
8
أخبار لبنان
07:41
بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط
أخبار لبنان
07:41
بعد الحريق الكبير... بيان لبلدية جورة البلوط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More