السفير الصيني خلال تقديم هبات لمناطق في قضاء صور: نقف الى جانب الشعب اللبناني

أكد السفير الصيني لدى لبنان أن بلاده تقف إلى جانب الشعب اللبناني.



وجدد خلال تقديم هبات لمناطق في قضاء صور، تأكيد موقف الصين الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه واستقلاله ووحدته الوطنية.