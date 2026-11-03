تيمور جنبلاط: حرية الإعلام والتعبير لا تهنب التعرض للمعتقدات الدينية وكرامة الجماعات ومشاعرها

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر "اكس":"‏حرية الإعلام والتعبير لا تعني التعرض للمعتقدات الدينية أو المساس بكرامة او مشاعر أي جماعة ومشاعر ابنائها وهذه قاعدة عامة تعني الجميع .



‏ما حصل مستنكر ومدان و على كل وسائل الإعلام أن تلتزم بمعايير العمل الإعلامي وضوابط الأعمال الكوميدية الساخرة عبر احترام تام لكل المكونات، وتحمّل المسؤولية اخلاقيا وقانونيا والابتعاد عن أي محتوى من شأنه السخرية من فهم الناس لإيمانهم أو هويتهم الدينية.



‏حرية الإعلام حق، واحترام معتقدات الناس مسؤولية أكثر أهمية".