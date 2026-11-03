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حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

أخبار لبنان
2026-11-03 | 08:27
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حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى
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حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

بعد بدء صرف بدلات الإيواء في النبطية، أعلن حزب الله إطلاق المرحلة الأولى من مشروع وعد والتزام في منطقة جبل عامل الأولى، حيث تتولّى لجان ميدانية دفع المستحقّات عبر أربعة مراكز موزّعة على بلدات المنطقة. 

ويستهدف البرنامج، الذي أعلنه الحزب في 13 تشرين الأول، عائلاتٍ هجّرها القصف الإسرائيلي بعدما دُمّرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، ولا تملك مسكنًا بديلًا.
 



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