لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لرفع الظلم عنّا

طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية من أمام وزارة التربية والتعليم العالي, برفع الظلم عنهم من خلال الغاء البند الخامس المجحف من قرار التفرغ الأخير, والالتزام بشرعة القانون التي تنصفهم.