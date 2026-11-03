شيخ العقل التقى وزير الأشغال ومجلس إدارة صندوق الضمان وشخصيات... رسامني: بحثنا في انقطاع الكهرباء عن المطار وتوسيع شبكة النقل المشترك

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وكان عرض للأوضاع العامة من مختلف جوانبها وعمل الوزارة وخططها المستقبلية، بحضور رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، وقضاة المذهب: الشيخ سليم العيسمي، والشيخ فؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، ورئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، ومديري المجلس ومشيخة العقل مازن فياض وريان حسن، والمستشار الشيخ الدكتور رمزي سري الدين.



بعد اللقاء، صرح رسامني: "تشرفت بزيارة سماحة شيخ العقل اليوم، حيث نزوره كلما سمحت الفرصة بذلك، وأطلعناه على أوضاع البلد والأمور المتعلقة بالوزارة. والموضوع الأساسي هو مسألة انقطاع التيار الكهربائي عن المطار، وقد فسّرنا الأمر، وهو مرتبط بمؤسسة كهرباء لبنان وقطع التيار عن المطار، وقد عالجنا الأمر. صحيح أن هناك متأخرات كثيرة لمؤسسة الكهرباء، وقد تمت معالجتها جزئيا من خلال الحكومة ووزارة المالية".



وأضاف: "كما تحدثنا بأمور أخرى لها علاقة بحاجات الطرق ومتطلبات المناطق. وبالنسبة للنقل المشترك الذي بات حاجة وطنية أساسية، والمواطن أصبح بحاجة أكبر لنقل مشترك ميسّر إلى كل المناطق اللبنانية لتعزيز صلة الوصل بين المدن والقرى جميعها، كنا في راشيا وانتقلنا إلى عكار حيث أطلقنا خمس حافلات في عكار، وثمة أمور عدة بحاجة للعمل عليها، ونتّكل على الله في إنجاز باقي الأمور التي تحتاج منا إلى إنجاز سريع".





وفد الضمان



كما استقبل شيخ العقل وفدا من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، ضم الأعضاء: باسم غانم، والدكتور بسام علّيق، وإياد السباعي وجورج علم، لإطلاعه على انطلاقة عمل الصندوق بعد التعيينات الأخيرة والخطط التطويرية المستقبلية.



على الاثر، صرح الأسمر: "تشرفنا اليوم كمجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقابلة سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في هذه الدار المرجعية الوطنية الكبيرة، ووضعناه في أجواء الصندوق والتطور الحاصل مع تأليف مجلس جديد. أخذنا بركات سماحته وتمنينا عليه الدعم، وقد أبدى سماحته كل الاستعداد للمساندة، طالبا منا الوحدة الوطنية في كل عمل والمواطنة والاستمرار بدعم الفئات الشعبية والعمال الذين هم بحاجة للصندوق، كما أبدى استعداده لأي تطوير في عمل الصندوق. ووضعناه في أجواء القوانين التي تُنفّذ، وأهمها التقاعد، ونظرة مجلس الإدارة للتطوير والمكننة، والاستعانة بالطاقات الشابة وتوسيع مروحة المنتسبين إلى الصندوق، وقد تلقينا كل الدعم من سماحة الشيخ".





وأضاف: "وضعنا سماحته في صورة ضرورة انتساب شرائح جديدة من المجتمع للصندوق وتطوير كل ما هو موجود من طبابة واستشفاء وتسهيل بموجب براءة الذمة والمعاملات للمواطنين، وكل ما يستوجب التطوير. وإننا بحاجة لتضافر الجهود، وأولها مع المرجعيات الدينية والسياسية، لأن الصندوق اسمه الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذا نحتاج الدعم من كل فئات المجتمع اللبناني والفئات السياسية والدينية".





الخوند



واستقبل أبي المنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية سامر الخوند، لإطلاعه على القضايا المتعلقة بالمؤسسة والرؤى المستقبلية لتطويرها.





زوار



ومن زوار شيخ العقل وفد من مجلس نقابة المترجمين المحلّفين في لبنان برئاسة النقيب حسن سليم، لوضعه في أجواء انتخابات النقابة الأخيرة وتطلعات المجلس الجديد.



كما استقبل كلا من: مدعي عام جبل لبنان القاضي بلال حلاوي، الدكتور سليم حمادة، المهندس نجيب القنطار والمحامي مازن المصري، الرائد سمير أبو غنام مع وفد أهلي، ومفوض الشؤون الاجتماعية السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي خالد المهتار ونجليه، لشكره على المواساة بوفاة زوجته.







