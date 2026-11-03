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تيمور جنبلاط زار كرامي في طرابلس وتأكيد الثوابت الوطنية والتماسك الداخلي في وجه الازمات

أخبار لبنان
2026-11-03 | 10:12
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تيمور جنبلاط زار كرامي في طرابلس وتأكيد الثوابت الوطنية والتماسك الداخلي في وجه الازمات
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تيمور جنبلاط زار كرامي في طرابلس وتأكيد الثوابت الوطنية والتماسك الداخلي في وجه الازمات

استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي وشقيقه خالد كرامي في دارته في طرابلس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعقيلته السيدة ديانا جنبلاط، النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، إلى جانب وكيل داخلية الحزب في الشمال المحامي ربيع العتر.

وأعرب جنبلاط في خلال اللقاء عن "أصدق مشاعر التعاطف والمواساة مع العائلة في مصابها الاليم".

وأوضح بيان لمكتب كرامي ، "ان الزيارة شكلت  فرصة لاستعراض شامل للأوضاع العامة على الساحة اللبنانية، ومناقشة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة. 

وتم خلال الاجتماع تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التحديات والاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الحوار والتواصل المشترك والتماسك الداخلي بين مختلف القوى والفاعليات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة واستقرار البلاد".

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