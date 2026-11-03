سلام تابع مع وزيرة البيئة ورزق الله نتائج جلسة مجلس الوزراء بشأن ملف النفايات الصلبة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم في السرايا الحكومية ، وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، في اجتماع خصّص لمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الأسبوع الماضي بشأن ملف النفايات الصلبة، ولا سيما إعداد الاقتراحات العملية المطلوبة، تمهيداً لاستكمال البحث فيها خلال جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.