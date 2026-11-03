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وزير الداخلية عرض مع مديرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون واستقبل سفير سريلانكا

أخبار لبنان
2026-11-03 | 10:37
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وزير الداخلية عرض مع مديرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون واستقبل سفير سريلانكا
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وزير الداخلية عرض مع مديرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون واستقبل سفير سريلانكا

 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم، المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سوزان راب، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والمركز، لا سيما من خلال برامج التدريب وبناء القدرات.



وخلال اللقاء، أكدت راب "استعداد المركز للمساعدة وتقديم الدعم في المجالات المرتبطة بملف الهجرة، وتعزيز التعاون بما يواكب حاجات المؤسسات الأمنية اللبنانية في هذا المجال".



من جهته، شدد الوزير الحجار على "أهمية هذا التعاون والاستفادة من خبرات المركز الفنية والتقنية".



والتقى الوزير الحجار سفير سريلانكا أنورا ويتاناغي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.



كما استقبل رئيس جمعية "متخرجي المقاصد الإسلامية" في بيروت محمد شربجي، صلاح سلام، والمحامي صائب مطرجي.

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